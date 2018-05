Carpenedolo: addio a Don Domizio Berra

Cordoglio in diverse comunità del Bresciano per la scomparsa di Don Domizio Berra, morto nei giorni scorsi all'età di 75 anni. Originario di Carpenedolo, è stato curato e parroco in diversi paesi della provincia, dove è ricordato con affetto.

Nato nel 1943, è stato ordinato a Brescia nel 1968: da allora ha prestato servizio nelle parrocchie di molte comunità della nostra provincia. Il primo incarico a Folzano, dove è stato curato fino al 1969, quando è stato trasferito nel quartiere Volta. Dal 1973 al 1981 ha ricoperto il medesimo incarico a Ome.

Nei successivi quattro anni è stato parroco a Barco, mentre dalla fine degli anni '80 fino al 2001 ha guidato la parrocchia di San Gervasio. Infine il ritorno nel suo paese d'origine, Carpenedolo dove fino al 2005 è stato vicario, poi presbitero collaboratore della zona pastorale XIV.

L'ultimo saluto alle 15.30 di giovedì nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo, a celebrare il funerale sarà il vescovo di Brescia Monsignor Pierantonio Tremolada.