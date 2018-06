Stroncato da una grave malattia, morto sacerdote bresciano

Sono attesi in tantissimi martedì pomeriggio a Botticino Sera per l'ultimo saluto a don Costante Duina, morto domenica mattina a 83 anni dopo un mese di agonia alla Poliambulanza di Brescia. Aveva da poco celebrato i suoi primi 60 anni di “carriera”: era stato ordinato sacerdote nel 1957, aveva cominciato facendo il curato a Barbariga e a Borgosatollo.

Classe 1934, era nato e cresciuto a Botticino: proprio a Botticino verranno celebrati i funerali, nella basilica di Santa Maria Assunta a partire dalle 15. L'omelia funebre sarà celebrata dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada.

Piangono don Costante le sorelle Caterina ed Elena, le nipoti Lucia e Giuliana e le rispettive famiglie, il cugino Fulvio. “Vieni servo buono e fedele – si legge nel necrologio – prendi parte alla gioia del tuo Signore”.

Come detto, una lunghissima “carriera” dove non sono mancate le belle soddisfazioni. Curato fino al 1972, dopo cinque anni di “pratica” a Travagliato, Duina diviene parroco di Barbariga, per dieci anni fino al 1983, e poi anche a Rudiano, per più di un quarto di secolo fino al 2009.