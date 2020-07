Trova il figlio morto nel letto, il padre lo segue dopo una settimana

Dramma familiare nella provincia bresciana: padre e figlio sono morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Troppo grande da sopportare il dolore della perdita di un figlio: Pietro Piceni, morto a 55 anni, è stato seguito una settimana più tardi dal padre Domenico, 85. Entrambi vivevano a Palazzolo sull'Oglio, dove abitavano insieme.

Le salme hanno riposato l'una di fianco all'altro nella Casa del commiato Le Calle: i funerali sono stati celebrati giovedì pomeriggio. Pietro è stato tumulato nel cimitero di Palazzolo, papà Domenico è stato invece accompagnato al tempio crematorio. Li piangono il fratello Mario con Patrizia e il nipote Gian Paolo con Mirco.

Pietro Piceni se n'era andato una notte all'improvviso, mentre dormiva: era stato il padre a trovarlo senza vita nel letto. E' stato sottoposto ad autopsia, che ha confermato il decesso per cause naturali, a causa di un'imprevedibile emorragia interna. A sette giorni dal triste accaduto, se n'è andato anche Domenico: stroncato da un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Uniti nella vita e nella morte: forse basta questo, per alleviare un po' di dolore.