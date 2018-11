Ha insegnato a centinaia di studenti, morta la 'prof ' Labbate: "Ti porteremo sempre nel cuore"

I suoi studenti, con i quali ha mantenuto i contatti fino all'ultimo, gli ex colleghi, i tanti amici: decine di persone venerdì mattina hanno gremito la chiesa parrocchiale di Ciliverghe per l'ultimo saluto alla professoressa Domenica Labbate.

L'insegnate si è spenta mercoledì, proprio il giorno prima del suo settantunesimo compleanno. Per decenni ha insegnato educazione tecnica alle scuole medie di Botticino e Mazzano. Una professoressa stimata dai colleghi e amatissima dai suoi ex studenti con molti dei quali, dopo la pensione, aveva ripreso i contatti grazie a Facebook.

Decine i messaggi lasciati sui Social proprio dai suoi ex alunni che la ricordano per la severità, ma anche per la sua grande umanità e la passione che metteva nel suo lavoro.

"