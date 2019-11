"La Bionda" è volata in cielo: morta la staffetta partigiana Domenica Guarinoni

Si è spenta a Capo di Ponte, all'età di 91 anni, l'ex staffetta partigiana Domenica Guarinoni, figura storica della resistenza camuna.

Nome di battaglia 'La Bionda', si era unita alla lotta partigiana nel 1943 insieme al fratello Martino, che combatteva sui monti di Cerveno, nella brigata medaglia d'oro Giacomo Cappellini.

Originaria di Cerveno, ma residente da tantissimi anni a Capo di Ponte, era una donna coraggiosa, ma anche molto riservata, tanto che la sua storia da partigiana è rimasta sconosciuta ai più per lungo tempo. Sono state le nipoti Paola e Anna Bressanelli a raccogliere i racconti della nonna e a divulgarli, solo pochi mesi fa, proprio in occasione dell'intitolazione di una delle vie del paese alle Donne della Resistenza.

Domenica aveva effettuato numerose spedizioni sulla Concarena per consegnare cibo e vestiti ai partigiani del gruppo C8. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese: il figlio Martino Squaratti è stato sindaco di Capo di Ponte, mentre il genero, Gianpiero Bressanelli, è l'attuale primo cittadino di Sellero.

"La ricordiamo con la sua dolcezza e i suoi modi fini, ma anche per la grande forza interiore e morale " ha scritto in una nota l'Anpi Vallecamonica. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato alle 15 di martedì nella chiesa parrocchiale di Capo di ponte.