“Quella pancia è proprio strana”, fermati sul Suv con 300mila euro in contanti

"Omo de panza, omo de sostanza". Il detto romanesco si è avverato alla barriera di Vipiteno, a pochi chilometri dal passo del Brennero: i finanzieri, che ieri hanno fermato un'Alfa Romeo Stelvio diretta in Austria, si sono accorti che la panza di uno dei due occupanti aveva qualcosa di strano.

All'interno della panciera c'era la sostanza: 19 mazzette di denaro contante di vari tagli, da 500, 100 e 200 euro. Insomma, una pancia da 300.000 euro in fuga dall'Italia.

"In considerazione dell’entità della somma, della modalità di occultamento, delle dichiarazioni contraddittorie rese sul viaggio all’estero, poi smentite da alcuni prelevamenti bancomat e dai dati Telepass — hanno dichiarato i militari della Compagnia di Bressanone —, abbiamo proceduto al sequestro preventivo di tutto il denaro e alla denuncia a piede libero per il reato di riciclaggio, visti anche i numerosi precedenti di polizia per reati tributari e a sfondo patrimoniale”. A finire nei guai due bresciani di 53 e 62 anni.

Per portare fuori dall'Italia un importo superiore ai 9.999 euro è obbligatorio presentare un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane. Per eccedenze oltre i 10.000 euro, la percentuale di sequestro sale al 50% e la sanzione dal 30% al il 50%. Il sospetto è che il denaro possa essere di provenienza illecita.



Fonte: Trentotoday.it