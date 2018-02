Differenziata in Valsabbia: al via anche Vallio, Vobarno, Paitone e Serle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il countdown è terminato per altri quattro comuni, che si aggiungono a Gavardo, Roè Volciano e Villanuova sul Clisi, dove il porta a porta è già cominciato a partire dal 2 febbraio. Lunedì 19 febbraio a Vallio Terme e Vobarno è iniziata ufficialmente la grande sfida della raccolta differenziata, che proseguirà con Paitone martedì 20 febbraio e Serle sabato 24 febbraio. A seguire sarà poi la volta degli altri 19 restanti Comuni: ai primi di marzo toccherà a Barghe, Bione, Preseglie, Anfo, Capovalle, Vestone e Treviso Bresciano; nella seconda metà del mese partiranno anche Muscoline e Provaglio Valsabbia, seguiti da Idro, Lavenone, Sabbio Chiese, Agnosine e Odolo; chiuderanno il lungo iter, ad inizio aprile, i comuni di Casto, Pertica Alta e Pertica Bassa e Mura. Il comune di Bagolino attenderà ancora qualche settimana, si tratta dell’ultimissimo comune ad aderire al nuovo progetto valsabbino dei rifiuti tutti separati e raccolti per categoria.

Le modalità di raccolta saranno differenti: il “porta a porta” integrale da un lato e il sistema misto dall'altro. Vallio Terme e Vobarno abbracceranno il sistema integrale che prevede il ritiro domiciliare di carta, vetro, imballaggi in plastica e lattine, umido, residuo, nei giorni previsti dal calendario di ogni Comune. “La nuova sfida della differenziata porta con se un cambiamento importante e positivo“ - afferma Giovanmaria Flocchini, Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia, aggiungendo - “Finalmente anche il territorio valsabbino diventerà “riciclone” grazie alla collaborazione dell'intera CMVS e di tutti i Comuni, oltre che dei cittadini. Il cambiamento sarà graduale, si tratta di una novità per tutti, operatori e cittadini, e invito pertanto ad aver pazienza, a collaborare ed aver fiducia: superata questa prima fase di rodaggio il servizio procederà a pieno regime e senza intoppi!”.

A contribuire a questo progetto è stato anche il celebre cantautore bresciano Charlie Cinelli, protagonista di un cortometraggio in musica che ha coinvolto i valsabbini in modo divertente ed educativo. A maggio, quando la raccolta sarà iniziata in tutti e 26 i comuni, ben oltre 40mila entità tra famiglie, negozi ed imprese che popolano ed animano la Valsabbia saranno pronte per rispettare e migliorare gli standard minimi imposti dalla UE (minimo il 67% dei volumi raccolti) in termini di rispetto dell’ambiente e recupero dei rifiuti che diventano da scarto a risorsa. Per info: www.differenzaincomune.it oppure chiamando lo 0365/1985916