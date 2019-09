Devasta la camera d'albergo e minaccia il suicidio: bloccato dagli agenti

Come una rockstar, ha distrutto con rabbia tutti i mobili della camera d'albergo, ma non lo ha fatto sotto l'effetto di alcol o droga, ma per problemi di natura diversa, per i quali c'è stato bisogno del ricovero. È stata una mattinata decisamente movimentata quella vissuta ieri dal personale dell'Hotel Master, albergo a quattro stelle situato in via Apollonio a Brescia, ne dà conto il Giornale di Brescia.

Per motivi ancora da chiarire, ma a quanto pare legati a problemi di salute, un ospite dell'hotel ha messo a soqquadro la stanza distruggendo i mobili. Finita la devastazione, ha minacciato (con credibilità) il suicidio. Solo l'intervento degli agenti giunti a bordo di una volante ha scongiurato il peggio: l'uomo è stato tranquillizzato e poi bloccato, prima di essere trasportato in ospedale.