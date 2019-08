Scoppia una tubatura: si apre una voragine, la strada è un torrente in piena

Voragine nell'asfalto e il lungolago di Desenzano si trasforma in un torrente. È successo poco fa, attorno alle 9.30 di giovedì mattina. Dopo le diverse segnalazioni degli automobilisti di passaggio, sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che stanno gestendo la situazione in attesa dell'arrivo dei tecnici di Garda Uno.

Certo si annuncia un giovedì difficile per la cittadina gardesana: il lungolago Cesare Battisti è alquanto trafficato, soprattutto in piena estate.

La strada non è stata chiusa, al momento: si procede a senso unico alternato nella corsia opposta a quella dove l'asfalto è sprofondato. Troppo presto per conoscere le cause di quanto accaduto, ma l'ipotesi più probabile è quella della rottura di una tubatura.