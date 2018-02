Si sente male tra i banchi di scuola, paura per una ragazzina

DESENZANO. Apprensione per una ragazzina di 12 anni che si è sentita male in classe verso le 12.50 di martedì. Un forte e improvviso malore che ha fatto preoccupare gli insegnanti, tanto che alla scuola media Trebeschi di via Foscolo è stata inviata d'urgenza un'ambulanza.

La giovane è stata portata al pronto soccorso del vicino ospedale e sottoposta ad alcuni accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stata comunque ricoverata in codice giallo.