Topi morti sulla passeggiata a lago: il video impazza su Facebook

Almeno 6 topi morti (più un volatile, forse un piccione o un piccolo gabbiano) sulla passeggiata a lago di Desenzano del Garda, nel tratto che va dalla Maratona al Lido International: la segnalazione su Facebook è diventata subito virale: ecco il video integrale. L'allarme è stato lanciato domenica mattina: in poche ore il Comune è subito intervenuto per la bonifica e la pulizia. Quel tratto di passeggiata, ricordiamo, è chiuso al pubblico fino a nuovo ordine per l'emergenza Covid e per i lavori in vista (un progetto da 2,5 milioni, al via dal prossimo autunno). I roditori sarebbero morti a seguito dei violenti temporali di giovedì sera.