Tenta di sradicare un distributore di sigarette: il colpo fallisce e viene inchiodato dalle telecamere

Non solo il colpo è fallito, ma è pure stato inchiodato dalle immagini delle telecamere e dalle prove raccolte dai poliziotti, che non gli hanno lasciato altra scelta: ha ammesso le sue responsabilità davanti agli inquirenti. Protagonista della vicenda un 27enne russo, di casa a Desenzano, con precedenti penali per reati contro il patrimonio: ora è indagato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

L'episodio nel mese di novembre: nel cuore della notte, il 27enne ha assaltato un distributore automatico di sigarette di una Tabaccheria di Rivoltella. Colpo miseramente fallito: il giovane non ha messo mano né sulle sigarette, né tantomeno sui soldi. Ingenti però i danni provocati all’apparecchiatura, quantificabili in circa 2.000 Euro.

Immediate e puntuali anche le indagini: grazie alle immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza dell’esercizio e da quelle di altri negozi della zona, gli agenti del Commissariato di Desenzano hanno identificato l'uomo. Non solo: nei suoi confronti gli investigatori hanno acquisito solidi elementi di colpevolezza, tanto che il 27enne ha confessato.