Si getta dal viadotto contro il treno in corsa: morto sul colpo

Tragedia alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda: un uomo di cui non sono state rese note le generalità si è tolto la vita domenica sera, gettandosi contro un treno in corsa. Lo schianto inevitabilmente fatale intorno alle 19: il suicida si sarebbe lanciato dal viadotto di Via delle Residenze, proprio mentre stava transitando il convoglio.

Pare che il conducente abbia fatto di tutto per fermare il treno in tempo, dopo aver notato all'ultimo minuto la presenza del corpo sui binari. Non è dato sapere al momento se l'uomo fosse già morto al momento dell'impatto con il suolo, o se invece sia stato ucciso dall'impatto con il treno in movimento.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato una pattuglia della Polizia di Stato, del Commissariato di Desenzano, una squadra dei Vigili del Fuoco, l'automedica e un'ambulanza di Lonato Emergenza. Purtroppo non c'è stato più niente da fare.

Non pochi i disagi al traffico ferroviario. Tutti i treni della linea Milano-Venezia hanno registrato ritardi, da poco più di mezz'ora fino anche a un'ora e mezza. Alcune corse sono state pure cancellate. L'estremo gesto lungo il binario 1, a meno di 200 metri dalla stazione.