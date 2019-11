Cerca il suicidio buttandosi sotto un treno: aveva appena perso il lavoro

Ha cercato di togliersi la vita gettandosi sui binari, al passaggio del treno: aveva perso il lavoro e temeva di perdere anche l'affido dei figli. E' stato fermato, salvato appena in tempo, trascinato con la forza dalle rotaie dai pendolari che in stazione a Desenzano del Garda hanno inevitabilmente assistito alla scena.

L'episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, quando in stazione stava per transitare un treno dell'alta velocità diretto in Svizzera. L'uomo, di circa 35 anni e di origine straniera, si è posizionato in mezzo ai binari proprio quando si stava avvicinando il treno.

Salvato appena in tempo

Più che coraggiosi i presenti che si sono prodigati per portarlo via e salvargli la vita. E' stato fatto calmare mentre venivano allertati i soccorsi. Intorno alle 13 è stato trasferito in ospedale a Montichiari, in codice verde. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. La circolazione ferroviaria non ha subito ritardi significativi.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, intervenuti nel salvataggio, l'uomo (in stato confusionale) avrebbe riferito di aver perso da poco il lavoro, e che avrebbe voluto farla finita perché senza lavoro avrebbero potuto portargli via i suoi due figli ancora piccoli.