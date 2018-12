Vuole togliersi la vita gettandosi nel lago, salvata dal poliziotto eroe

Ha tentato di togliersi la vita sul lungolago di Desenzano, sabato pomeriggio poco prima delle 18.30: ha scavalcato la ringhiera nel tratto compreso tra il pontile dei battelli e la sede della Navigarda, è stata fermata appena in tempo dal pronto intervento dell'assistente scelto Giorgio Tosi, della Polizia Locale. La donna è stata poi ricoverata in ospedale a Gavardo.

Classe 1962 e residente ad Alzano Lombardo, ma di origini thailandesi, ha raccontato agli agenti di aver pensato all'estremo gesto dopo essere stata malmenata da un uomo. Problemi sentimentali, forse: gli accertamenti sono ancora in corso e sono stati affidati ai Carabinieri.

Ad accorgersi della situazione di pericolo l'agente Tiziana Marino, in servizio di pattuglia insieme all'agente Gian Pietro Bignami. Stavano transitando in centro storico quando si sono accorti della donna che era già seduta oltre la ringhiera, con la testa tra le ginocchia e pronta a buttarsi di sotto.

Sarebbe stato un volo di pochi metri, ma nelle acque gelide del lago: l'hanno avvicinata e cominciato a parlarle, mentre veniva allertato il comando di Via Carducci. In pochi minuti sul posto sono arrivati i rinforzi: tra loro anche l'agente Giorgio Tosi, che si è tolto il cinturone, il giubbotto e le scarpe, pronto a tuffarsi in caso di necessità.

Non ce n'è stato bisogno, per fortuna: Tosi l'ha abbracciata alle spalle e l'ha portata al sicuro, con l'aiuto di un collega. Allarme rientrato: la donna si è tranquillizzata e ha pure ringraziato i poliziotti. Poi è stata accompagnata in ospedale, dove è rimasta sotto osservazione: pare non fosse la prima volta.