Riempita di botte dal fidanzato geloso, giovane in lacrime dalla polizia

In lacrime al Commissariato di Polizia di Desenzano del Garda per chiedere aiuto dopo l'ennesima aggressione, dopo mesi di violenza: non ce l'ha fatta più la giovane donna di 35 anni, marocchina, che per tanto tempo ha dovuto subire le angherie di un fidanzato geloso, troppo geloso, talmente geloso da averla aggredita e picchiata e pure ferita alla gamba con un coccio di bottiglia.

Solo pochi giorni fa la 35enne è corsa dalla Polizia, si è sfogata e ha raccontato tutto: gli agenti del Commissariato, coordinati dal vicequestore Bruno Pagani, in poche decine di minuti sono riusciti a risalire al fidanzato, 38 anni e anche lui marocchino, residente a Desenzano, lo hanno trovato non lontano da casa a bordo della macchina della donna, che le aveva indebitamente sottratto.

Lui è stato arrestato, lei è stata accompagnata al pronto soccorso: medicata e dimessa, ne avrà per 15 giorni. Una storia che sarebbe proseguita per mesi. Minacce e botte, comportamenti vessatori e stalking: la donna non ha mai denunciato, per paura di ritorsioni anche peggiori.