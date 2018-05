Far West nella notte a Desenzano: sparatoria con la polizia

Sparatoria a Desenzano del Garda nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 1.20. I colpi sono stati esplosi in via Dolarici, i cui residenti sono stati buttati giù dal letto dal terrore provocato dagli scoppi.



Al momento le forze dell’ordine mantengono sull’accaduto il massimo riservo, ma, stando alle prime informazioni trapelate, pare che sia stata la Polizia Stradale a sparare.

Un cittadino francese di origine slava avrebbe forzato il posto di blocco con una Seat e sarebbe quindi scattato l’inseguimento. L'uomo avrebbe imboccato via Dolarici, un vicolo cieco, e avrebbe cercato la fuga in retro, andando a schiantarsi contro due auto in sosta, un'Audi A3 e una Toyota Yaris (la prima gravemente danneggiata).



Poi sarebbero stati esplosi i colpi di pistola, pare dagli agenti della Stradale diretti alle ruote della Seat per impedire che continuasse la folla fuga. Il francese sarebbe quindi scappato a piedi, venendo poi successivamente fermato.