Rissa sul lungolago fra una barista e tre ragazzi, sul posto ambulanze e carabinieri

Ferragosto agitato, all'ora di pranzo, sul lungolago di Desenzano del Garda: sono addirittura quattro le persone coinvolte nella zuffa che si sarebbe scatenata al di fuori di un bar, a quanto pare per futili motivi, poco dopo mezzogiorno.

Sull'accaduto indagano i carabinieri: a detta di alcuni testimoni, prima sono volate parole pesanti, e poi anche schiaffi e spintoni e forse altro ancora. Coinvolti nella rissa tre giovani turisti, il più grande di 30 anni e poi due ragazzi di 17 e 21 anni, e la barista 54enne di un locale sul lungolago.

Tutto questo sotto gli occhi curiosi delle decine di persone presenti in quel momento in pieno centro storico, nel giorno dove l'afflusso di turisti è tra i più alti dell'anno. La situazione si è conclusa con l'arrivo in loco di tre ambulanze.

Due autolettighe da Bedizzole e una da Mazzano: hanno provveduto al trasferimento in ospedale, in codice verde e in codice giallo, di tre dei protagonisti della zuffa. Molto probabilmente la storia non finisce qui: facile immaginare che arrivino denunce o querele.