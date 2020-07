Si 'devasta' di alcolici, ragazzo collassa e rischia il coma etilico

Questa volta è andata bene, ma la paura è stata tanta: un ragazzo di 19 anni ha rischiato il coma etilico in via Gramsci a Desenzano, nei pressi della rotonda del lungolago Cesare Battisti, verso le 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì.

A lanciare l'allarme sono stati gli amici terrorizzati dalle condizioni del giovane: subito è stata inviata in codice rosso un'ambulanza. Dopo l'arrivo dei medici, il 19enne ha iniziato lentamente a riprendersi, ma è stato necessaria il trasporto al vicino ospedale per disintossicare il corpo dalla sostanza ingerite.

Ricordiamo che in Regione Lombardia c'è un progetto di legge che prevede il pagamento delle spese per l'ambulanza, in caso di soccorso per un grave stato d'ebbrezza. La prossima volta, per il 19enne il conto potrebbe essere ben più salato del grosso spavento fatto passare ad amici e genitori.

