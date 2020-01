Notte brava: ragazzina di 16 anni collassa per l'alcol e finisce in ospedale

Notte brava per una ragazzina di 16 anni, finita in ospedale alle le 4.45 di domenica mattina. A causa del troppo alcol ingurgitato in compagnia di amici e amiche, la giovane è collassata nei pressi di una nota discoteca di Desenzano del Garda.

La richiesta d'intervento del 118 è scattata poco dopo le 4: sul posto si è subito precipitata un'ambulanza della Croce Rossa, che, dopo le prime operazioni di soccorso da parte dell'équipe medica, ha poi portato la 16enne nel vicino nosocomio gardesano, dove è stata sottoposta a fleboclisi per permettere l'immediata reidratazione del corpo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.