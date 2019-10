La lite degenera, prende un coltello da cucina e ferisce il fidanzato: ragazza in manette

Un litigio scoppiato per futili motivi tra giovani conviventi. L’ennesimo avvenuto in quella casa di Desenzano del Garda dove i due - 27 anni lei, 32 lui - avevano deciso di continuare a vivere insieme, nonostante i continui diverbi, le reciproche aggressioni e le denunce.

Una litigata violenta - amplificata dalle droghe assunte dalla coppia - che venerdì mattina ha rischiato di finire in tragedia. A perdere completamente le staffe è stata la 27enne: avrebbe arraffato un coltello da cucina e colpito il compagno ad una gamba. Non solo: avrebbe pure spruzzato del detersivo negli occhi del 32enne.

A risolvere la situazione, come già era accaduto in passato, ci hanno pensato i Carabinieri, allertati dal 32enne. La giovane se la sarebbe presa anche con loro, insultandoli mentre cercavano faticosamente di riportare la calma. Lei è stata fermata e portata in caserma, lui è invece stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non ha rimediato gravi ferite: la prognosi è infatti di 20 giorni.

Per la 27enne sono scattate le manette per lesioni aggravate e pure per maltrattamenti (in passato era stata lei a denunciare lui per la stessa ragione). L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto gli arresti domiciliari per la donna. Misura da scontare a casa della madre, fino all’avvio del processo.