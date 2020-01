Panico al mercato: si schianta contro un palo, poi aggredisce passanti e carabinieri

Davvero una mattinata da dimenticare martedì a Desenzano del Garda: una donna di circa 40 anni, che dai primi accertamenti sarebbe risultata completamente ubriaca, tra le 8 e le 8.30 ha scatenato il panico per le vie del lungolago, dove già erano state allestite le bancarelle del mercato settimanale. Tutto è cominciato quando si è schiantata contro un palo, a bordo della sua Toyota, proprio di fronte alla caserma della Guardia di Finanza.

Sono stati i finanzieri ad allertare per primi il 112, dopo aver assistito alla scena. All'arrivo di ambulanza e carabinieri, la donna non solo si è rifiutata di sottoporsi al test dell'alcol, ma ha pure dato in escandescenze, costringendo il medico e i militari a un intervento sanitario “obbligato”. Ma niente da fare.

In fuga tra le bancarelle, presa tra le aiuole

La 40enne è riuscita a scappare, fuggendo tra le bancarelle e spaventando e spintonando i passanti. Un'agente della Polizia Locale di Desenzano, impegnato come sempre a piantonare il mercato per motivi di sicurezza, si è dato all'inseguimento ma è inciampato e caduto, procurandosi qualche brutta contusione e 15 giorni di prognosi in ospedale.

Solo arrivata in piazza, forse stremata per la lunga corsa, la donna si è effettivamente fermata: qui è stata raggiunta dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario, caricata sull'ambulanza e trasferita a Gavardo, in codice giallo. Per lei non si esclude qualche denuncia penale: sia per l'aggressione che per la guida in stato di ebbrezza.