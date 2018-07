“Lei mi maltratta”, padre manipola la figlia per metterla contro la madre

Una ragazzina di 15 anni contesa dai genitori, separati, e una sentenza quasi inedita di “stalking familiare” che l'ha tolta al padre per affidarla a una comunità, dove potrà incontrarli periodicamente, e separatamente. Ma il papà sarà tenuto d'occhio, perché – così dice la sentenza del Tribunale riportata da Bresciaoggi – in passato il padre (e più volte) sarebbe stato portatore di “messaggi destabilizzanti”.

Avrebbe insomma convinto la figlia a “tifare” per lui, a diffidare della madre, a screditarla anche in aula, “arrivando – scrivono ancora i giudici – persino a stravolgere la realtà affermando di essere maltrattata dalla donna”. Una storia lunga più di due anni e mezzo, e che si è conclusa (almeno per ora) con un affido in comunità.

La madre, che abita a Desenzano del Garda, sperava di poterla riportare a casa. Non è andata così: “Avrei preferito potesse tornare a casa, per poterla seguire all'interno dell'ambiente materno anche con l'aiuto dei servizi sociali”, spiega la donna.

La ricostruzione della vicenda, che viene definita di “alienazione parentale”: il padre avrebbe portato via la figlia dalla casa materna, e col tempo l'avrebbe manipolata fino a farla allontanare da lei anche emotivamente. La lunga battaglia giudiziaria, e adesso il primo epilogo. Ma di certo non finisce qui.