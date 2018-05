Ucciso da un malore, il figlio lo trova morto nel giardino di casa

Stava lavorando in giardino, come faceva spesso. Ma qualcosa è andato storto, lunedì pomeriggio: improvvisamente si è sentito male, accasciandosi a terra. Non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere aiuto: a trovarlo riverso sul prato, esanime, è stato il figlio, che ha immediatamente dato l'allarme.

La richiesta d'aiuto al 112 è partita poco prima delle 14.30: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica. Inutili gli sforzi dei sanitari: per l'uomo, un 78enne di Desenzano, non c'era già più nulla da fare.

La tragedia si è consumata a Desenzano, nel giardino di un'abitazione di via Marzabotto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause del decesso. I militari non hanno alcun dubbio: l'anziano, che pare soffrisse da tempo di problemi cardiaci, è stato vittima di un malore improvviso, molto probabilmente un infarto.