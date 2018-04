Tutto il paese piange il suo 'dottore': una vita per la sua comunità

Ha curato diverse generazioni di desenzanesi, con professionalità e grande disponibilità. Tutta Desenzano piange la scomparsa di Lorenzo Biasio, storico medico di famiglia del comune Gardesano. Si è spento nei giorni scorsi nella sua abitazione di via Dal Molin, all'età di 94 anni.

Venerdì mattina i funerali, nella parrocchiale del paese. E per l'ultimo saluto c'erano davvero tutti: generazioni di desenzanesi che lo ricordano per sua disponibilità e umanità. Nato a Padova, si era trasferito nel Bresciano dopo la laurea in medicina e chirurgia. Prima ha lavorato sul Sebino, a Paratico, negli anni '60 si trasferì sul Garda e divenne medico condotto di Desenzano, fino agli anni '80.

Una volta in pensione si dedicò alla sua grande passione per la storia, studiando con attenzione le due guerre mondiali e la battaglia di Longarone. Una vita per la sua comunità: nel 2015 è stato anche insignito del premio alla "Desenzanità". Lascia le figlie Mariangela, Alessandra e Gabriella, gli adorati nipoti e pronipoti.