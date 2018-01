Marito e moglie vengono alle mani, giovane donna finisce in ospedale

Violenta lite tra coniugi nella notte a Desenzano del Garda. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stata la donna: ha riportato ferite e contusioni ed è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale.

L'allarme è scattato poco dopo le 4.30 di giovedì notte da un appartamento di via Negrelli: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e una pattuglia del Radiomobile di Desenzano. La donna, una 33enne, è stata medicata dai sanitari del 118 e poi trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Per lei pare nulla di grave: è stata ricoverata in codice verde.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri di Desenzano, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto all'interno dell'appartamento. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che tra i coniugi fosse scoppiato un accesso diverbio poi degenerato nella violenza.