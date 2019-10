Qualche bicchiere di troppo, fidanzati si accoltellano in casa

Lite in casa finisce nel sangue. Serata terribile quella di mercoledì a Desenzano del Garda: poco prima delle 22, una pattuglia dei carabinieri e tre ambulanze sono dovute intervenire in località Calvata, dov'era degenerato un diverbio tra due fidanzati di cerca 30 anni.

A far scaldare gli animi pare sia stato qualche bicchiere di troppo. Così, dalle parole i due sono passati alle mani (prima) e ai coltelli (poi). Entrambi hanno riportato lesioni: ad avere la peggio è stata la donna, ma nessuno è in gravi condizioni. Sono stati portati nel vicino ospedale per essere medicati.