Forti temporali e grandine: strade come fiumi, cantine allagate

Sono state il Basso Garda e la Valtenesi le zone più colpite dall'ondata di maltempo, che - nel pomeriggio di sabato - ha interessato gran parte della nostra provincia. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco, per strade e cantine allagate, alberi caduti.



A Puegnago la Provinciale è rimasta bloccata dal tronco di una grossa pianta sradicata dal vento, creando grandi disagi al traffico. A Desenzano il lungolago Battisti è finito sott'acqua (come al solito), mentre a Padenghe si è allagato il parcheggio del Simply Market. Alberi spezzati sono stati rimossi anche a Polpenazze e a Soiano. Su tutta la litoranea ha grandinato, ma - per fortuna - i chicchi non hanno provocato danni.