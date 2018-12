Desenzano: uomo muore annegato nel lago di Garda

Ennesima tragedia sul Garda. Un uomo di 68 anni è morto annegato nelle gelide acque del lago. Il drammatico ritrovamento martedì mattina nel tratto di costa di fronte a via Lario. L'allarme è scattato poco prima delle 8: sul posto sono al lavoro gli uomini della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco di Brescia e Castiglione.

Le operazioni di recupero del corpo sembrano essere piuttosto complicate, per questa ragione sono stati allertati anche i sommozzatori specializzati di Milano. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni trapelate, della vittima non si avevano notizie da lunedì sera: l'uomo era partito dal porto di Moniga a bordo di un'imbarcazione, ma non aveva più fatto rientro. Tra le ipotesi al vaglio quella delle caduta accidentale dalla barca, forse dovuta a una forte raffica di vento.