Ruba nella "hamburgeria" dove lavorava, ma viene beccato grazie al Dna

Un'indagine lunga due anni, fatta di intercettazioni telefoniche, pedinamenti, sequestri ma pure di prelievi e analisi del Dna ha portato all'individuazione dei responsabili della spaccata al Bep's Burger di Desenzano, avvenuta il 29 agosto del 2016. Nei guai sono finiti quattro cittadini italiani residenti nel Bresciano: per loro l'accusa è di furto aggravato.

I malviventi avevano agito poco più tardi delle 4: avevano sfondato la vetrina a picconate e, una volta dentro, avevano puntato dritto alla cassaforte, ma non erano riusciti né a forzarla né a portarsela via. Così si erano dovuti accontentare dei contanti trovati in cassa, circa 3000 euro, di un computer e dei tablet per le ordinazioni. I rapinatori si erano anche impossessati del terminale delle telecamere interne di sorveglianza, con l'intera memoria, in modo da non lasciare alcuna traccia.

Fin dai giorni successivi al blitz, i sospetti degli investigatori si erano concentratati su un ex dipendente dell'hamburgeria di piazza Cappelletti che aveva precedenti proprio per reati contro il patrimonio.