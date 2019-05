Chiavi e grimaldelli nell'auto: fermate due coppie sospette

Al fine di prevenire e contrastare furti e rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda nei giorni scorsi ha intensificato l'attività di controllo sulle vie di accesso principali alla cittadina. I controlli hanno impegnato numerose unità operative; il bilancio di otto posti di blocco parla di 193 persone identificate e 75 automezzi fermati.

Due soggetti sono stati fermati in un parcheggio nella zona di Rivoltella, mentre si trovavano a bordo di Mercedes. Residenti in altre provincie e pregiudicati per reati contro il patrimonio, entrambi risultano essere di etnia rom, uno aveva cittadinanza italiana mentre l’altro olandese. Nell’auto sono stati rinvenuti - occultati sotto il sedile - alcuni arnesi atti allo scasso e passaporti rilasciati dalla Repubblica Popolare Cinese, sottratti alcuni giorni fa a turisti di quel Paese in visita a Milano. I due soggetti, sottoposti al provvedimento di Divieto di ritorno nel Comune di Desenzano, sono stati indagati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia per i reati di Ricettazione e Possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Due donne, sempre di etnia roma, sono state fermate invece in via Colli Storici mentre viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta. Anche qui, nell'abitacolo dell'auto sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, cacciaviti e piede di porco. Le stesse, residenti in altre provincie, gravate da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, venivano sottoposte al provvedimento di Divieto di ritorno nel Comune di Desenzano, ed indagate per gli stessi motivi dei due uomini.