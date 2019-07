Desenzano: donna travolta e uccisa da un treno

Attorno alle 13 di domenica una donna è stata travolta da un treno ad alta velocità all’altezza di via Andreis a Desenzano. Sul posto si sono subito precipitati gli agenti della Polizia Ferroviaria, i vigili del Fuoco, e il personale medico, intervenuto a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire se si tratti di un gesto estremo. Si segnalano forti ritardi e possibili cancellazioni sulla linea Milano - Venezia, soprattutto dei treni a breve percorrenza.