Il Coronavirus non risparmia nessuno: positivi il parroco e un dirigente comunale

Stando agli ultimi aggiornamenti, al 12 marzo, a Desenzano sono 28 i casi di positività al Covid-19, con tre decessi. E come spesso accade, tra i casi positivi ci sono anche dei volti noti della comunità gardesana.

Il parroco

E’ ricoverato in ospedale da lunedì scorso don Damiano Busselli, il parroco della chiesa di Sant’Angela Merici alle Grezze: attualmente è in terapia intensiva al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, provincia di Verona, struttura specializzata in malattie infettive.

Il dirigente

Sono ancora gravi anche le condizioni del dirigente comunale di 54 anni che abita a Salò ma lavora in municipio a Palazzo Bagatta. Si sarebbe sentito male lo scorso fine settimana, anche lui da lunedì in ospedale: è ricoverato in terapia intensiva al Civile.

Come da prassi l’Ats ha attivato tutte le procedure di sicurezza sanitaria, per individuare contatti e luoghi frequentati dalle due persone risultate positive al Covid-19. Inevitabile che siano già in quarantena alcuni parrocchiani e dipendenti comunali.