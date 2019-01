Ubriaco al volante, fugge all'Alt e rifiuta l'alcol test: giovane bresciano nei guai

Un poliziotto gli espone la paletta chiedendogli di accostare, lui accelera, e inizia un vano tentativo di fuga. Non gli è proprio andata bene: è stato fermato a poco più di un chilometro dal posto di blocco.

L'episodio nei giorni scorsi, a Desenzano, lungo via Mantova. Protagonista un 21enne del posto: non solo ha cercato di fuggire all'alt della polizia, ma, una volta fermato, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Il giovane, subito inseguito dagli agenti, pare fosse in evidente stato di alterazione alcolica.

Risponderà per essersi opposto all'etilometro e anche di diverse violazioni del codice della strada, per le quali è stato segnalato alla Prefettura di Brescia.