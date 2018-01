Capodanno a Desenzano: sicurezza garantita con il presidio delle forze dell'ordine

Capodanno a tutta sicurezza a Desenzano del Garda grazie al dispositivo di prevenzione (anche in un'ottica anti-terrorismo) organizzato con la supervisione del Commissariato di Polizia e coordinato dal vicequestore Bruno Pagani.

In occasione delle feste dell'ultimo dell'anno in Piazza Malvezzi e Piazza Matteotti, a cui hanno partecipato quasi 10mila persone, è stato predisposto un perimetro di sicurezza intorno alla zona dei due importanti eventi, lungolago compreso, con l'impiego di personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Tutto il presidio è stato realizzato con veri e propri “blocchi” sulle arterie che immettevano in zona: in particolare, tutte le strade e tutte le vie sono state sottoposte a controllo (fino a tarda notte) con sbarramenti anti-terrorismo, new jersey e forze dell'ordine.