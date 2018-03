Autolavaggio, ma solo per finta: in un anno cocaina per 70mila euro

L'autolavaggio delle “meraviglie” se ne stava in quel di Desenzano: l'attività commerciale a quanto pare era soprattutto una copertura, il titolare – un gardesano di 43 anni che fino al momento dell'arresto era incensurato – spacciava cocaina alla luce del giorno, dalla mattina alla sera, vestito con la tuta da lavoro e accogliendo i clienti tra spazzole e cera lucida.

Ci ha pensato il Commissariato di Polizia a porre fine ai suoi illeciti: gli agenti coordinati dal vicequestore Bruno Pagani hanno portato a termine l'arresto un paio di giorni fa, a conclusione di una lunga serie di indagini inaugurate ancora la scorsa estate.

Giravano tanti clienti, e tanti soldi in quell'autolavaggio: la Polizia di Stato ha documentato in meno di un anno almeno 700 episodi di spaccio, circa due al giorno. Si presume poi che l'insospettabile pusher abbia spacciato quasi 700 grammi di cocaina, per un incasso presunto di 70mila euro.