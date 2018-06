Falciata col marito sulle strisce pedonali, donna muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Tina Campbell, la 60enne inglese investita insieme al marito sulle strisce pedonali in Via Dal Molin a Desenzano del Garda.

Il 17 giugno, la turista era stata travolta da una Mercedes Coupé guidata da un 55enne di Castiglione delle Stiviere, mentre stava rientrava in albergo (al Piccola Vela) dopo una gita.



La 60enne è spirata all'ospedale Civile di Brescia, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita. Il marito Colin, 64 anni, è ricoverato alla Poliambulanza e le sue condizioni sono in via di miglioramento. La coppia era arrivata in vacanza sul Garda da New Castle.