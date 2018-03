Enorme buca in tangenziale, incidenti e auto danneggiate: "Aspettiamo la tragedia?”

Strade come gruviera: è la pesante eredità delle nevicate e delle temperature polari della scorsa settimana, che sta causando non pochi disagi agli automobilisti. Sui social si moltiplicano le segnalazioni, l'ultima arriva a Esenta di Lonato: sulla Statale che conduce a Castiglione da Desenzano si è aperta una pericolosa voragine, proprio a ridosso dello svincolo.

"Guardate in che condizioni è la Statale. Ma dove andiamo a finire? Aspettiamo la tragedia come sempre", scrive G.G. su Facebook. La buca incriminata, del diametro di oltre un metro e profonda parecchi centimetri, si trova sul lato destro della carreggiata, a pochissimi metri dall'uscita per Esenta.

A causa della voragine, in quel tratto sono già stati segnalati diversi incidenti e danneggiamenti, per fortuna non di grave entità. Inevitabili anche i rallentamenti per schivare la buca e salvare pneumatici e ammortizzatori dei propri veicoli.