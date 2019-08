Torso nudo e birra in mano, se ne stanno comodi in fontana a fare il bagno

“Forse pensano che a Desenzano siano già arrivate le terme: l'acqua delle vasche supera i 35 gradi”. Così su Facebook il noto albergatore desenzanese che martedì sera ha segnalato (e postato) la curiosa anomalia, sul lungolago: due giovani turisti, in costume da bagno e a torso nudo, con i piedi a mollo nell'acqua delle celebri fontane affacciate su piazza Cappelletti, come fosse una jacuzzi. Non contenti, nel frattempo si bevono anche una birra.

E' successo davvero, ripreso in diretta: forse non sarà la prima volta, chissà, ma questa ha fatto particolarmente rumore. Scatenando l'inevitabile indignazione dei residenti, e di chiunque ha assistito alla scena (anche in differita).

I due giovani, comunque, hanno rischiato grosso: non solo una bella multa, ma pure il rischio di una sanzione amministrativa più pesante, come il Daspo urbano. E' il decreto, a firma del sindaco, che prevede l'allontanamento dei “molesti” o dei “non graditi” per 48 ore.