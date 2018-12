Addio a BettyBlu, storica animatrice dell'Art Club: "Resterà nel cuore di tutti"

Ha lottato per anni contro una terribile malattia, senza mai perdere il sorriso e Gianbattista Pastori, in arte BettyBlu, la storica animatrice delle serate dell'Art Club di Desenzano.

Conosciutissima in tutta la provincia, e oltre, per la sua spontaneità e innata capacità di far ridere le persone, aveva partecipato anche a numerose trasmissioni radiofoniche, sempre in coppia con Madame Sisì, famosa titolare del locale desenzanese. È stata proprio lei a dare la notizia su Facebook:

"Ciao Mia Vulcanica BettyBLu. Grazie per la tua sincerità, la tua Lealtà artistica, la tua forza. Grazie per essere stata la tua spalla di battute e per essere stata una matta giusta. Voglio ridere con te per sempre."

Decine i commenti al post pubblicato dalla storica titolare dell'Art. In molti hanno ricordato le doti artistiche di BettyBlu, la sua solarità e la sua capacità di far ridere, ma anche la sua semplicità e genuinità.

"Cara Betty mancherai a noi tutti. Mancherà la tua voglia di divertire e far sorridere la gente con umiltà e genuinità", scrive Mauro. "Eri una persona semplice e divertente: resterai nel cuore di tutti" è il ricordo di Robert. "Tutto il paese piange un artista, un amico, un uomo libero. Buon viaggio caro amico", è l'ultimo addio di Nicola.