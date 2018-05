Folgorato da una scarica elettrica, va in arresto cardiaco: è gravissimo

È rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori di riparazione nella sua abitazione: ora lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile. Vittima del terribile infortunio un uomo di 67 anni di casa in via Mezzocolle a Desenzano.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì: la chiamata al 112 è partita attorno alle 18, sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce rossa di Rivoltella e un'auto medica; da Brescia si è invece decollato l'elisoccorso. Le condizioni dell'anziano sono immediatamente apparse gravissime: all'arrivo dei soccorsi, l'uomo era infatti in arresto cardiaco.

Dopo le manovre di rianimazione praticate sul posto, il trasporto in volo all'ospedale Civile di Brescia, dov'è tuttora ricoverato in gravissime condizioni. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Desenzano, che stanno raccogliendo le testimonianze dei familiari dell'uomo, presenti al momento del drammatico infortunio.

Stando alle prime informazioni trapelate, la scarica elettrica sarebbe partita da un elettrodomestico che l'uomo stava utilizzando.