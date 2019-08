Esce in pedalò con un amico, ragazzo rischia di annegare: è in fin di vita

Lotta per la vita in un letto del Papa Giovanni di Bergamo, il ragazzo brasiliano di 29 anni che - venerdì pomeriggio verso le 17.40 - ha rischiato di annegare di fronte alla spiaggia Feltrinelli di Desenzano del Garda.

Il giovane si trovava su un pedalò a una trentina di metri dalla riva. I bagnini presenti in spiaggia si sono accorti che l'amico del 29enne chiedeva aiuto e sono subito usciti con i pattìni di salvataggio per soccorrerlo. L'hanno cercato in acqua per una quindicina di minuti, poi sono riusciti a individuarlo: era quasi sul fondo, l'hanno raggiunto e riportato in superficie, iniziando a praticare massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca mentre lo riportavano col natante verso riva, dove il gestore della spiaggia li aspettava con un defibrillatore. In quel momento sono arrivati anche due ambulanze e l'elisoccorso.

Gli uomini del 118 sono miracolosamente riusciti a rianimarlo: in pochi istanti è stato caricato sull'elicottero per il volo disperato verso il nosocomio bergamasco, dov'è stato ricoverato in condizioni gravissime. Il giovane è un frequentatore abituale della spiaggia. Sapeva nuotare, ancora non si sa cosa sa successo: forse un malore improvviso.