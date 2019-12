Controllo straordinario sulle strade: patente ritirata a 5 automobilisti ubriachi

La scorsa notte, i carabinieri di Desenzano del Garda sono stati impegnati in un servizio di controllo straordinario sulle strade, per la prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida. Il servizio ha interessato le arterie maggiormente utilizzate nei fine settimana per spostarsi fra i numerosi locali notturni del Basso Garda; si è concluso con sette denunce alla Procura della Repubblica.



Cinque automobilisti, tre italiani e due stranieri, sono stati sorpresi alla guida dei loro veicoli con un tasso alcolico che andava da un minimo di di 0,80 ad un massimo di 1,90: sono stati tutti segnalati per guida in stato di ebbrezza e, nel caso più grave, si è arrivati anche al sequestro del veicolo. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.



Infine due cittadini marocchini, fra l’altro irregolari sul territorio nazionale, sono stati segnalati per ricettazione poiché, nel parcheggio antistante una nota discoteca, sono stati trovati in possesso dei documenti di una ragazza che - poco prima - aveva chiesto aiuto ai carabinieri dopo il furto del proprio portafoglio.