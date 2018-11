Accoltellato alla gola e abbandonato nel garage: si indaga

Un lite per motivi familiari, un regolamento di conti, un affare finito male: nessuna ipotesi sul drammatico episodio verificatosi a Desenzano è al momento da escludere, la Polizia, coadiuvata dalla Scientifica, sta indagando.

I fatti. Erano all'incirca le 20 di ieri, venerdì 16 novembre, quando un uomo è stato trovato in un bagno di sangue all'interno di un'autorimessa di una palazzina di due piani a Rivoltella di Desenzano, in via Dugazze 11, a poca distanza dal supermercato Penny Market. L'uomo presentava ferite da arma da taglio alla gola, le sue condizioni sono apparse fin da subito come gravi.

Portato in ambulanza in un vicino campo da calcio, il ferito è stato successivamente prelevato da un elicottero e trasferito all'ospedale Civile di Brescia. Nel frattempo la Polizia Scientifica si è messa al lavoro per cercare eventuali tracce dell'aggressore o elementi utili all'indagine. In ogni caso, l'aiuto decisivo per rintracciare l'aggressore potrebbe arrivare dalla testimonianza dell'uomo ferito.