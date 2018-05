Nascosero i soldi di Frank: chiesti due anni di carcere

Il denaro era del titolare della pizzeria, Frank, ed era stato nascosto per evitare le tasse. In base a questa accusa, e a quella di riciclaggio, il pubblico ministero Antonio Bassolino ha chiesto due anni di carcere per uno dei fratelli di Francesco Seramondi e la sua contabile.

La posizione del figlio di Francesco, Marco Seramondi, e quella di un altro imputato sono state stralciate visto che il loro debito tributario è stato saldato. Già nel 2015, accanto alle indagini che hanno portato alla condanna in appello all'ergastolo per due persone, Muhammad Adnan, il pachistano che sparò, e Sarbjit Singh, l’indiano suo complice, e alla pena di 19 anni per Santokh Singh, detto Vicky, e di rispettivamente 6 e 5 anni per Gurjeet Singh, detto Jetta, e Jasvir Lal, responsabili della ricettazione dell’arma utilizzata nel delitto, partirono le indagini per appurare la provenienza di centinaia di migliaia di euro trovati nelle abitazioni della famiglia e in alcune cassette di sicurezza. Ora è giunta la notizia della richiesta di condanna per il fratello e la contabile. La difesa in aula da parte dei due imputati è in programma a ottobre.