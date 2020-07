Sindaco per quasi 20 anni e storico albergatore: tutto il paese piange Fedrici

Una vita spesa per la sua comunità, che ha guidato con lungimiranza per quasi 20 anni. Limone sul Garda piange Demetrio Fedrici, sindaco per ben 4 mandati, dal 1973 al 1990, e imprenditore turistico. L'ex primo cittadino e Commendatore della Repubblica si è spento lunedì sera, all'età di 87 anni.

Nei quasi 20 anni in cui guidò il municipio contribuì notevolmente alla trasformazione del paese della riviera gardesana in una delle mete turistiche italiane più note. A lui si deve, per esempio, l'avvio delle pratiche per acquisire Villa Boghi, dove oggi ha sede il municipio.

Non solo. Proprio durante i suoi mandati fu scoperta l’alipoproteina “A1 Milano”, ovvero il segreto della longevità degli abitanti del paese gardesano, cioè l’anomalia genetica che permetterebbe ai loro corpi di resistere meglio alle malattie cardiovascolari e all’arteriosclerosi.

Sindaco lungimirante e storico albergatore: era titolare dell'hotel Caravel. L'ultimo saluto mercoledì pomeriggio, alle 16, al cimitero di Limone sul Garda.