Le vacanze iniziano malissimo: ragazzino collassa per il troppo alcol

E' tempo di Natale e tanti ragazzi sono pronti a festeggiare con le vacanze di fine anno. Come spesso accade, in questo periodo, c'è anche chi esagera un po' troppo con le prime bevute.

E' quanto successo a un 16enne di Corticelle Pieve, frazione di Dello, nella notte tra domenica e lunedì. Dopo una serata di festa, il giovane è collassato a causa del troppo alcol ingurgitato proprio nei pressi della Pieve della Formigola.

E' stato quindi lanciato l'allarme al 112, che, verso mezzanotte e mezza, ha inviato sul posto un'ambulanza. I medici hanno subito preso in cura il ragazzo, che, una volta caricato sull'autolettiga, è stato trasportato all'ospedale di Manerbio, dove è stato sottoposto alle terapie del caso. Nulla di preoccupante, fortunatamente, se non per il grande spavento provocato ad amici e genitori.