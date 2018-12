Ha curato centinaia di pazienti, addio al medico di base Giuseppe Raza

Tutto il paese piange la scomparsa di Giuseppe Raza storico medico di famiglia e personalità di spicco della comunità di Dello, dove viveva da anni con la famiglia. Il dottor Raza si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'amore dei famigliari.

Aveva 87 anni, la maggior parte dei quali spesi a prendersi cura dei suoi pazienti. Professionista conosciuto e stimato, ha curato i dellesi fino al 2000, anno in cui è andato in pensione, ed ha sempre partecipato in maniera attiva alla vita della comunità. Originario di Lavone di Pezzaze, dopo la laurea in medicina si era trasferito nel comune della Bassa Bresciana dove ha indossato il camice bianco per più di trent'anni.

Un professionista stimato dai colleghi e dai pazienti. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che si terrà sabato pomeriggio (alle 14.30) nella chiesa parrocchiale del paese, partendo dall'abitazione del medico, situata in Via Gramsci, 3. Le ceneri verranno successivamente tumulate nel cimitero di Lavone, paese d'origine del dottor Raza. Lascia le figlie Delia e Carla e gli adorati nipoti Simonetta e Graziano.