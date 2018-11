Salsicce avvelenate, al risveglio trovano il cane morto in giardino

Una bruttissima notizia, e tutto il quartiere in allerta perché la stessa cosa potrebbe capitare ad altri animali: pubblicata su Facebook – sul gruppo “Sei di Dello, il paese più bello, se ” – dalla sua padrona Licia: “ Attenzione: mi hanno avvelenato il cane con delle salsicce".

L'episodio nella notte tra venerdì e sabato in un'abitazione di Quinzanello di Dello: le esche killer sarebbero state lanciate proprio all'interno del giardino a poca distanza dalla cuccia dove riposava il cagnolino.

Per Pepe, questo il nome del cane, non c'è stato nulla da fare: i suoi padroni lo hanno trovato la mattina successiva, quando era ormai troppo tardi. Avrebbe dunque mangiato delle polpette “rinforzate” con del veleno, e in dosi letali. Resta da capire il perché di un gesto così malvagio: ancora più preoccupante il fatto che le polpette avvelenate siano state appositamente lanciate in un giardino privato.

L'abitazione è situata in una zona tranquilla, il cane non avrebbe mai dato fastidio a nessuno: i padroni escludono che sia trattato della brutale vendetta di qualche vicino che mal tollera la presenza di animali. Il sospetto è che sia trattato del gesto di qualche malintenzionato per mettere fuori combattimento il cane e provare ad intrufolarsi nell'abitazione, o in quelle confinanti, senza però riuscire a portare a termine il furto. È soli un'ipotesi, per ora l'unica certezza è la pena che rischia chi si è macchiato di tale perfidia: secondo il codice penale dai sei mesi ai tre anni di reclusione.

L'episodio, per ora pare essere isolato, ma su Facebook è già stato dato l'allarme ed è scattato il passaparola. L'invito delle forze dell'ordine è quello di rivolgersi a loro immediatamente per segnalare casi simili e sporgere denuncia, come hanno fatto i propietari di Pepe.