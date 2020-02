Stroncata dalla malattia, muore bambina di 6 anni: addio alla piccola Alexia

A Dello la famiglia Ferrari piange la scomparsa della piccola Alexia: una grave malattia se l'è portata via alla tenera età di 6 anni. La bambina è spirata sabato sera: un momento terribile, che ha lasciato nel più grande dolore la mamma, il papà e gli amati nonni.

Alla notizia della scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia in segno di lutto. Domani, martedì 11 febbraio, alle 15 si terranno le esequie nella chiesa parrocchiale, partendo dall'abitazione di Via Suor Giulietta Quatrini. Al termine del rito funebre, il corteo procederà per il cimitero comunale, dove Alexia verrà poi sepolta.